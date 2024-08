Der Künstlername von Katharina Kollmann macht schon klar, wo man sie verorten kannst: In der deutschen Indie-Gitarren-Landschaft – schließlich zitiert sie mit "Nichtseattle" einen alten Tocotronic-Song. Aber trotz E-Gitarre und deutschen Texten klingt die Ost-Berlinerin ganz anders als die herkömmlichen Indiebands. Ihre Songs sind selten wie Hit-Singles aufgebaut – manche sind fast acht Minuten lang, aber voller Spannungsbögen: Meditativ stimmt sie ihre Bariton-Gitarren-Riffs an und spielt sich dann doch in Rage, um danach wieder ganz ruhig zu werden. In ihren Texten betreibt sie Milieustudien, die wie Alltagsbeobachtungen klingen, zum Beispiel aus ihrem aktuelles Album "Haus", auf dem sie sich mit den Themen Wohnen und Leben beschäftigt. Beeindruckend und berührend!

Bildrechte: André habermann

Mehr Informationen Freitag, 6. September 2024, 20 Uhr



Trafo

Nollendorfer Straße 30

07743 Jena

Man könnte meinen, EF sind eine typische Postrock-Band, die in ihrer Musik nordische Melancholie, Indie-Rock-Elemente und gelegentliche Hardcore-Ausbrüche vereinen. Doch das Erstaunliche an dieser Band, die sich 2003 in Göteborg gründete, ist, dass sie gleichzeitig hart und süß sein kann. So kommen die vier Schweden bei einem Indie- oder Postrock-Publikum genauso gut an, wie bei Fans von Heavy Metal. Und im Gegensatz zu vielen ihrer Postrock-Kollegen, die eine gewisse Neigung zum pathetischen Größenwahn haben, wissen EF wie man Party macht – was sie auch in Jena unter Beweis stellen werden.

Bildrechte: IMAGO / Gonzales Photo

Mehr Informationen Samstag, 14. September 2024:

Im Rahmen des Deafrow Festivals



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena

Conny Frischauf spielt gern mit den Sinnen ihrer Zuhörerinnen und Zuhörer: Zwischen Pop und Experiment begibt sich die in Wien lebende Künstlerin auf die Suche nach dem Momenthaften und landet in einem faszinierenden Klanglabor. Fieldrecordings, sorgfältig mikrofonierte Perkussionsinstrumente, Aerophone, Händeklatschen und heimelige Synthiesounds werden auf ihrem Album "Kenne Keine Töne", das im Juni erschienen ist, zu fein ausbalancierten Antagonisten, die sich tief in die Gehörgänge graben. Im Innenohr angekommen, beginnt diese Musik dann zu kitzeln. Wie sich das anfühlt, kann man nun in Jena erleben.

Bildrechte: Anna Weisser

Mehr Informationen Dienstag, 17. September 2024, 20 Uhr



Trafo

Nollendorfer Straße 30

07743 Jena

Vor 20 Jahren veröffentlichte Annett Louisan ihr Debütalbum "Bohème" und startete damit ihre große Karriere als eindrucksvolle Sängern, die Chanson, Jazz und Pop mit deutschen Texten zusammenbrachte. Und zwar so, wie man es bis dahin noch nie gehört hatte und wie es auch heute schwer zu beschreiben ist. "Annetts liederliche Lieder kleben an einem fest wie Pattex", schrieb der Stern damals und kam der Sache recht nahe. Nachdem das Jubiläumskonzert in der Hamburger Elbphilharmonie innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft war, kommt sie nun unter anderem auch nach Erfurt, um das Publikum auf eine Zeitreise ins Jahr 2004 mitzunehmen. Denn sie will doch nur spielen!

Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

Mehr Informationen Dienstag, 17. September 2024, 19:30 Uhr



Alte Oper

Theaterstraße 1

99084 Erfurt

Svavar Knutur beschreibt sich selbst als den "Brokkoli unter den Singer-Songwritern". Und ja, Konzerte des Isländers haben durchaus eine gesunde Wirkung, schließlich fördern sie das Wohlempfinden. Seine Auftritte sind eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen Tränen der Rührung und Weinen vor Lachen und lassen einen nicht mehr so schnell wieder los. Geprägt von seiner Heimat im Norden spiegelt sich in seiner Musik der stetige Wandel zwischen langen, dunklen Wintern und andauernder Helligkeit in den Sommermonaten wider. Folk-Songs zwischen düsterer Verzweiflung und hoffnungsvoller Heiterkeit.

Bildrechte: Agentour