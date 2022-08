Mit Sänger Rio Reiser hat diese Band ab 1970 deutsche Musikgeschichte geschrieben: "Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Keine Macht für niemand", "Der Traum ist aus", "Schritt für Schritt ins Paradies" – viele ihrer Songtitel sind zu geflügelten Worten geworden. Frühere Scherben-Mitglieder stehen im September in Thüringen auf der Bühne, um einige der Klassiker neu zu interpretieren – einmal in Merkers, einmal in Erfurt.

Funky K. Götzner und Kai Sichtermann von Ton Steine Scherben Bildrechte: IMAGO / Future Image