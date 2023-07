Live-Musik Erfurt, Jena, Weimar: Die besten Konzerte im August 2023

Im August 2023 ist für Thüringer Konzertfans Jena der "place to be". Denn in die Kulturarena kommen unter anderem Folkmusiker Glen Hansard, die Rapper der Antilopen Gang mit Danger Dan sowie das außergewöhnliche Sun Ra Arkestra – und die irische Singer-Songwriterin Wallis Bird präsentiert mit der klassischen Avantgarde-Band Spark weibliche Musikgeschichte. In Erfurt hat Clueso ein Heimspiel samt Zusatzkonzert, und in Weimar kann man Grammy-Gewinner Gregory Porter live erleben. Das sind unsere Tipps für Konzerte!