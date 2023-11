Rapper Anton Schneider alias Fatoni überzeugt mit erfrischend ehrlichen Texte, die eine eindeutige Absage an ein glattpoliertes Image sind. Er selbst bezeichnet sich als ständig überfragt, immer zwischen den Stühlen und gleichzeitig getrieben von der unterschwelligen Panik, etwas zu verpassen. Dass er musikalisch nichts verpassen will, beweisen seine zahlreichen Kollaborationen unter anderem mit Mine, Max Herre und Die Höchste Eisenbahn. Auch mit der Brassband Moop Mama hat der selbsternannte "beste deutsche Rapper der Welt" zusammengearbeitet – was dann doch gar nicht so überrascht, war der doch bis 2010 selbst Teil der bayerischen Brassband. Auf Fatonis neuen Album "Wunderbare Welt" sind unter anderem Künstler wie Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, Danger Danund seine Antilopen Gang wie auch Max Herre und Deichkind zu hören. Im Dezember präsentiert Fatoni seine "Wunderbare Welt" im Kalif Storch.