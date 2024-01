Lina Maly war noch keine 20 Jahre alt, da hatte die Singer-Songwriterin schon einen Plattenvertrag bei einem großen Major-Label, spielte bei Zaz im Vorprogramm und trat bei Inas Nacht auf. Inzwischen ist sie Mitte 20, hat drei Alben veröffentlicht, Duette mit Moritz Krämer und Antje Schomaker gesungen und jede Menge Preise eingeheimst. Zu Recht. Denn ihre melancholischen Popsongs mit den poetischen deutschen Texten über Alltag und Beziehungen gehen ans Herz. Ihr letztes Konzert in Erfurt war ausverkauft. Wie schön, dass sie nochmal kommt.

Bildrechte: Warner Music

Mehr Informationen Mittwoch, 14.02.2024, 20 Uhr



Kalif Storch

Zum Güterbahnhof 20

99085 Erfurt

Diese Band hat leider noch den Newcomer-Status, aber das wird sich sicher bald ändern. Denn schon jetzt spielt die kunstvolle Popmusik des Trios kompositorisch auf sehr hohem Level. Auf der Suche nach Sinn in einem bröckelnden globalen Klima hat die Musikerin und Songwriterin Sarah Martin das Projekt im Sommer 2021 gegründet, nachdem sie einige Jahre zuvor aus Boston, Massachusetts, nach Berlin gezogen war.



Mit einer Mischung aus Lo-Fi und New Americana ist Meagre Martin eine Kulmination aus heilvollen Erfahrungen und lyrischen Texten, die neue Facetten von Nostalgie und Leid beschreiben. Musik als Mittel zum Überleben und zur Katharsis durch unsichere Zeiten!

Bildrechte: Lamia Karic

Mehr Informationen Samstag, 24. Februar 2024, 20 Uhr



Franz Mehlhose

Löberstraße 12

99084 Erfurt

Bevor Catharina Schorling richtig sprechen konnte, fing sie schon an zu singen. Inspiriert von Pop und Jazz brachte sich die heutige Multiinstrumentalistin verschiedenste Spielarten selbst bei und verließ dann das Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen, in dem sie aufwuchs, um in Berlin Musikproduktion zu studieren.



Inzwischen ist die Wahl-Weimarerin längst gefeierte Musikerin und Sängerin, dank ihres Debütalbum "Moon", das 2019 viele gute Kritiken erhielt. 2023 erschien ihr Album "Change", auf dem sie Klavier, Gesang und Percussion zu feinstem träumerischen Pop verbindet, zu dem man live ganz wunderbar schwelgen kann.

Bildrechte: Elena Breuer

Mehr Informationen Dienstag, 6. Februar 2024, 20 Uhr



Kassablanca

Felsenkellerstr. 13A

07745 Jena

Bipolar Feminin sind das neue große Ding aus Wien! Die Österreicher Band hat letztes Jahr ihr Debütalbum "Ein fragiles System" veröffentlicht – voller Indierockpop-Songs mit deutschen Texten, die die beeindruckende Sängerin Leni Ulrich mit sympathischer Offenheit mal schreit, mal krächzt, mal lamentiert. Aus ihr singt die Wut. Es ist Wut auf all das, was nervt: Selbstoptimierung, der Kapitalismus mit seinen attraktiven Produkten, der Neoliberalismus, in dem man immer schön "tüchtig" sein soll, wie es in einem Titel heißt.



Auch die Musik klingt nicht tüchtig. Eher so Indie, Grunge, Punk mit Slacker-Attitüde. Simpel, schrammelig, schnodderig. Dabei schaffen es die vier Österreicher*innen, sowohl eine Verweigerungshaltung als auch Empowerment zu propagieren. Songs, bei denen man fröhlich mitgrölen kann! Vor allem natürlich auf ihren Konzerten. Weit vor dem Debüt sind sie schon durch die Landen getourt – unter anderem mit Hair-Metal-Bands – und haben sich mit mitreißenden Live-Shows immer mehr neue und treue Fans erspielt.

Bildrechte: Buback Tonträger

Mehr Informationen Mittwoch, 7. Februar 2024, 20 Uhr



Rosenkeller

Johannisstraße 13

07743 Jena

Die Welt geht vor die Hunde? Zum Glück gibt es Culk. Die Wiener Band um Sophie Löw verhandelt in ihren lyrischen deutschsprachigen Songtexten die Diskrepanz, einerseits in der "Geburtslotterie" vermeintlich auf die Butterseite des Lebens gefallen zu sein, andererseits beim Untergang einer Welt, wie wir sie kannten (oder vielleicht nur herbeigesehnt hatten), praktisch tatenlos zuzusehen.



Sei es die Klimakatastrophe, Wahlgewinne rechter antidemokratischer Parteien, Auseinanderklaffen der Schere von Arm und Reich oder nur persönliches auswegloses Herumgewurschtel im eigenen Prekariat. Und trotz all dem geben die Songs von Culk, die sich irgendwo zwischen Postpunk und Shoegaze verorten lassen, Hoffnung und zeigen uns ein Licht am Ende des Tunnels.

Bildrechte: Sophie Löw