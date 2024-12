Jan Böhmermanns Sendung "ZDF Magazin Royale" macht gerade Winterpause, aber das heißt nicht, dass der Moderator und Satiriker faul zu Hause auf der Couch liegt – und seine Studioband, das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, auch nicht. Unter dem Motto "Eisern Ehrenfeld" gehen sie wieder auf Tour, um ihre Hits aus sieben Jahren gemeinsamer Sendung zu spielen, darunter Rap-Tracks des Pol1z1stens0hns, die Eurovision-Songcontest-Alternativhymne "Allemagne Zero Points", Loblieder auf charismatische Gewerkschaftsfunktionäre und neue Songs.



Auch auf berühmte Überraschungsgäste darf man sich freuen – beim letzten Mal gaben sich unter anderem Herbert Grönemeyer, Daði Freyr, Danger Dan oder H.P. Baxxter die Ehre. "Von Gänsehaut bis Schüttelfrost ist alles möglich", sagt Böhmermann selbst. "Es wird frech, lustig und hell und ich habe mir vorgenommen, als erster deutschsprachiger Künstler live auf der Bühne mit Ironie, Uneigentlichkeit und echten Gefühlen zu experimentieren."

Mittwoch, 15. Januar 2025, 20 Uhr



Messe Erfurt

Gothaer Strasse 34

99094 Erfurt

"Bodies" ist ein Herzensprojekt der in Berlin lebenden australischen Sängerin, Songwriterin und Produzentin Kat Frankie, die das Konzept dieser A-Capella-Show so erklärt: "Es gibt keine Instrumente, was aus irgendeinem Grund unglaublich befreiend ist. Wenn acht Leute auf der Bühne sind – acht Körper, acht Stimmen und sonst nichts – scheinen die üblichen Strukturen und Erwartungen nicht zu gelten." Und so singen acht Sängerinnen Stücke, die Kat Frankie geschrieben hat, über Autonomie, Arbeit und Kolonisation. Die ersten Shows, unter anderem in der Elbphilharmonie Hamburg und der Berliner Volksbühne waren ausverkauft, bevor Corona der Tour ein jähes Ende setzte. Im letzten Jahr rührten sie dann auf der nachgeholten Tour das Publikum zu Tränen. Umso schöner, dass die "Bodies" jetzt noch einmal wiederkommen.

Samstag, 25. Januar 2025, 20:30 Uhr



Theater Erfurt

Theaterplatz 1

99084 Erfurt

"Fucked Up" heißt der größte Hit von Luca Noel, der über zwölf Millionen Mal auf Spotify gstreamt wurde. Dabei ist der Popsong gar nicht so typisch für ihn. Der Mannheimer will den Leuten viel mehr seine Welt zeigen. Und zwar mit Ecken, Kanten, Irrwegen, Abkürzungen und Tiefgang. Konzert-Erfahrung hat der Pop-Akademie-Student bereits viel gesammelt, trat als Support-Act von Michael Schulte, Glasperlenspiel sowie Florian Künstler auf und ging im letzten Jahr mit seinem ersten Album "Sieben Leben" auf Tour. "Briefe an mich selbst" heißt das Motto seiner neuen Tour.

Samstag, 25. Januar 2025, 20 Uhr



MVZ Wagner

Kochstraße 2a

07745 Jena

Manu Delgado war bereits zwei Mal für den Grammy nomniniert. Seine Konzerte sind immer außergewöhnlich, er hat bereits mit Björk, The Cinematic Orchestra und Olafur Arnalds zusammengearbeitet und war als Solist mit dem London Symphony Orchestra unterwegs. Jetzt ist der Südtiroler Komponist und Perkussionist mit seinem neuen Album "Snow from Yesterday" auf Tour, wo er mit dem Vokalensemble Mad About Lemon zusammenarbeitet. Die drei Sängerinnen singen zu seinen virtuosen Handpan-Sounds über Reisen und Stationen des Lebens – vom Gletschergebirge bis zum kleinsten Wassertropfen. Zusammen lassen sie live zudem visuelle Kunstwerke zur Musik entstehen. Man darf gespannt sein.

Freitag, 31. Januar 2025, 20:15 Uhr



Franz Mehlhose

Löberstraße 12

99084 Erfurt

Die Lieder von Enno Bunger werden sowohl auf Hochzeiten und Beerdigungen gespielt. Denn mit seiner Mischung aus Pop, Poesie, Politik und Punchlines hat der selbsternannte "hauptberufliche Flausenleger" die passenden Songs für alle möglichen Situationen des Lebens, singt melancholisch über Liebe, Trennung ("Regen") und Freundschaft ("Ponyhof"), aber auch mal wütend über die weltweite Klimakrise. Live ist das ein größeres Erlebnis, als man es von anderen Singer-Singwritern kennt. Denn auch wenn Bunger hier "solo am Klavier" sitzt, bricht er nicht selten mit dem gewöhnlichen Konzertformat und bringt zwischen den Songs einige selbstironische, kabarettistische Unterhaltungseinlagen, sodass man sich schon manchmal fragt: Bin ich hier auf einem Konzert oder vielleicht doch auf einem Comedyabend?

