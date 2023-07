Grammy-nominierter Genre-Mix: Fatoumata Diawara

Fatoumata Diawara ist eine der bedeutendsten Stimmen einer neuen Generation afrikanischer Künstlerinnen. Die Musik der Grammy-nominierten Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin ist ein fröhlicher Genre-Mix aus traditionellen und modernen Klängen der Sahara und Westafrikas, Afropop und Desert Blues. In ihren Texten packt die malische Singer-Songwriterin die unbequemen Themen der Region an, wie Zwangsheirat, Bildungsdefizite, Kriege und Vertreibung. Inzwischen hat sie mit einigen der größten Namen der zeitgenössischen Musik zusammengearbeitet – unter anderem mit Damon Albarn, Disclosure und Herbie Hancock. In die Kulturarena von Jena kommt sie mit ihrer vierköpfigen Live-Band.

Fatoumata Diawara liegt die Welt zu Füßen Bildrechte: Shelby Duncan

Mehr Informationen Wann?

Mittwoch, 26. Juli 2023, 20 Uhr



Wo?

Kulturarena

Theatervorplatz Jena

Schillergäßchen 1

07745 Jena

Synthie-Chansons mit Botschaft: Mine

Mine einzuordnen ist schwierig. Die Musik der studierten Jazz-Sängerin und gelernten Produzentin klingt nach Hiphop, nach Synthiepop, nach schlageresken Chansons und Folk mit klugen Texten. In den letzten sieben Jahren hat die Wahlberlinerin sechs Alben veröffentlicht, mit "Hinüber" landete sie direkt auf Platz 13 der Charts. Darauf durchstreift die Sängerin das sonnige und unbekümmerte Treiben in der Großstadt, durchlebt Beziehungsdramen, macht Halt am von Plastik überfluteten Meer und geht mit den Ungerechtigkeiten auf diesem Planeten noch einen Schritt weiter. Ihre Botschaften über soziale Ungerechtigkeit, Gleichberechtigung oder Diskriminierung sind mal gesellschaftskritisch, mal selbstreflektierend, sie erzählen vom Alltag, den Höhen und Tiefen des Lebens, von Liebe und Schmerz. Große Kunst!

Mine singt ungewöhnliche Chansons auf Deutsch Bildrechte: imago images / Future Image

Mehr Informationen Wann?

Donnerstag, 27. Juli 2023



Wo?

Kulturarena

Theatervorplatz Jena

Schillergäßchen 1

07745 Jena

Legendärer Punk: Marky Ramone

Punk is dead? Noch nicht. Marky Ramone zumindest macht noch einen recht lebendigen Eindruck. 15 Jahre lang war er Schlagzeuger der legendären Ramones und ist nun wieder auf Tour, um die weltbekannten Songs der Punks aus New York zu spielen, zu denen unter anderem "Blitzkrieg Bop", "Sheena Is A Punkrocker" oder "Pet Sematary" gehören. Und so trägt Marky Ramone heute das Vermächtnis der Ramones in die weite Welt und ins F-Haus in Jena: Mit seiner Band Marky Ramone’s Blitzkrieg bietet er nach eigenen Angaben "eine authentische Show mit 40 Ramones-Klassikern".

Marky Ramone spielt mit neuer Band im F-Haus Jena die alten Hits . Bildrechte: IMAGO / ZUMA Press

Mehr Informationen Wann?

Donnerstag, 13. Juli 2023, 20 Uhr



Wo?

F-Haus

Johannisplatz 14

07743 Jena

Vereint Blues, Soul und Folkpop: Ben Harper

Ben Harper darf man getrost als einen der erfolgreichsten Musiker seiner Sparte bezeichnen – wobei seine Sparte gar nicht mal so leicht zu benennen und irgendwo zwischen Folk, Blues, Reggae, Roots-Rock, Soul und Jazz zu verorten ist. Drei Grammys hat er bereits gewonnen in den Kategorien "Best Blues Album", "Best Pop Instrumental Performance" und "Best Traditional Soul Gospel Album". 1994 veröffentlichte er sein Debütalbum "Welcome to the Cruel World", seitdem hat der US-amerikanische Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzent 14 Studioalben veröffentlicht. Sein aktuelles Album "Bloodline Maintenance" stellt er nun mit seiner Band The Innocent Criminals live beim Schallkultur Festival auf der Seebühne in Weimar vor.

Sänger, Gitarrist, Songwriter und Produzent Ben Harper Bildrechte: EMI Music

Mehr Informationen Wann?

Samstag, 1. Juli 2023, 20 Uhr



Wo?

Seebühne im Weimarhallenpark

Unesco-Platz 1

99423 Weimar

Britische Poetin: Anne Clark

Anne Clark ist eine der großen Ikonen, sowohl des 80er-New-Waves als auch des Zusammentreffens von Literatur und Musik. Die Britin singt nicht, sondern spricht ihre meist sehr poetischen Songtexte, die sich überwiegend und kritisch mit den Unzulänglichkeiten des Menschseins, des alltäglichen Lebens und der Politik auseinandersetzen. Avantgardistisch vertonter Weltschmerz! Bei diesem Konzert wird Anne Clark auch ihr neues Album vorstellen, mit dem vielversprechenden Titel "Borderland: Found Music For A Lost World".

Spielt bestimmt auch ihren größten Hit "Our Darkness" beim Konzert in Weimar: Anne Clark Bildrechte: IMAGO / Martin Müller