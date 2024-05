Die Berliner Beatsteaks spielen normalerweise in den großen Hallen, doch bevor sie dort ihr Ende Juni erscheinendes neues Album "Please" live vorstellen, gehen sie noch auf eine ganz besondere Tour, die sie selbst so ankündigen: "Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, dem Erstarken von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und dem zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist – und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs. Und zwar vornehmlich dort, wo die besagten Parteien am stärksten sind und damit das Leben am unangenehmsten zu werden droht. Wir hoffen auf Nachahmer/innen und darauf, dass etwas entsteht: Solidarity!" Der Vorverkauf wird von den Alternativen Jugendzentren (AJZ) selbst organisiert.

Termine in Thüringen:

6. Juni, 19 Uhr

AJZ Nordhausen

Käthe-Kollwitz-Straße 10, 99734 Nordhausen



7. Juni, 20 Uhr

AJZ Erfurt Vollbrachtstraße 1, 99086 Erfurt

Ryan Davis ist eine Art moderner Indie-Trobadeur. "Dancing On The Edge" – das Solodebütalbum des Amerikaners, der früher bei der Band State Champion sang – ist eine dichte Sammlung von Americana-Noir-Songs, die von einer vertrauten und doch alternativen Realität erzählen. Zwischen heiterem Avant-Folk und experimentellem Country-Rock singt er zu seiner Gitarre von absurden Alltäglichkeiten. Ned Collette kommt eigentlich aus Melbourne in Australien, lebt aber seit Jahren in Berlin. Dort veröffentlicht der Singer/Sonwriter jede Menge Alben, auf denen er improvisierte, experimentelle Gitarrenmusik mit einem für ihn typischen narrativen, lyrischen Stil kombiniert. Auf seinen Konzerten kann man dann sowohl zarten, intimen Folk als explorative Jam-Outs erleben.

Mittwoch, 12. Juni, 20 Uhr

Trafo

Nollendorfer Str. 30, 07743 Jena

Der Film "Gundermann" von Regisseur Andreas Dresen und Hauptdarsteller Alexander Scheer wurde 2018 zum großen Erfolg im Kino. Auch der Soundtrack, auf dem Scheer die Lieder des singenden Baggerfahrers Gerhard Gundermann intoniert, ging unter die Haut. Scheer lotet sie aus und entfaltet eine fast magische Intensität "mit allem, was er hat", wie er selbst sagt. Als Andreas Dresen mit den Darstellern auf der großer Premieren- und Konzerttour die Livemusik mit der eigens dafür gegründeten Band um Alexander Scheer & Andreas Dresen persönlich präsentierte, waren das umjubelte Konzerte, teilweise vor tausenden Zuschauern. Inzwischen gibt es davon ein Live-Album und nun wieder eine kleine Tour, bei der die beiden samt Band nicht nur Gundermann-Lieder spielen werden.

Samstag, 15. Juni, 19.30 Uhr

Alte Oper Theaterstraße 1, 99084 Erfurt

Das Bandhaus Erfurt feiert am Ende des Monats auf dem Petersberg ein dreitägiges Festival, dessen Line-up sich wirklich sehen lassen kann. So stehen am Freitagabend als Headliner sowohl die amerikanische Indierockband The Gaslight Anthem auf der Bühne als auch der britische Singer/Songwirter Fink, der zu Bluesgitarren, Ambientklängen und sanftem Folk herzzerreißende Lieder singt. Am Samstag wird es ein bisschen härter, wenn unter anderem die Norweger Band Motorpsycho ihren Psychedelic Rock mit verschiedenen Einflüssen wie Jazz und Country kombiniert, die Stoner-Rocker Kadaver aus Berlin ihre Bärte schwingen und das Duo DŸSE nur mit Schlagzeug und Gitarre völlig unvorhersehbare Rockmusik zelebriert. Am Sonntag wird dann zu Electronic Beats getanzt, die unter anderem von Toktok & Soffy O kommen, die mit "Missy Queen´s Gonna Die" und "Day Of Mine (Ludicrous Idiots)" zeitlose Dancefloor-Hits produziert haben.

