Robag Wruhme heißt eigentlich Gabor Schablitzki und ist ein richtiges Thüringer Kind: Er wurde in Rudolstadt geboren, wuchs in Apolda auf und lebt in Jena. Dort legte er bereits in den Neunzigern mit Sören Bodner regelmäßig in Clubs und auf Partys auf, bevor sie sich als Wighnomy Brothers in der Electro-Szene einen Namen machten und das legendäre Plattenlabel "Freude am Tanzen" gründeten. Inzwischen macht Robag Wruhme allein Musik und hat seine chilligen Ambient-House-Tracks unter anderem beim Label von DJ Koze veröffentlicht. Das wird also eine entspannte Tanznacht im Kalif Storch.