"Pseudopeosie" heißt das aktuelle Album von Niels Frevert. Doch so pseudo ist seine Poesie gar nicht, ist der Liedermacher doch nicht nur für seine typische Portion Melancholie bekannt, sondern auch für gute Texte. Seine Karriere begann der aus Hamburg stammende Frevert als Sänger und Gitarrist der Indie-Rock-Band Nationalgalerie. Seit deren Auflösung 1996 ist er solo unterwegs und macht Musik für Liebhaber von guten Texten.



Dabei singt er über den Alltag, die Liebe und den Schmerz genauso wie über Einwegfeuerzeugstichflammen und Waschbeckenränder. Seine Lieder feuern nicht zum Durchhalten an, sondern legen sanft den Finger in die Wunde. Frevert macht schmerzhaft schöne Popmusik, die das Leben und die Menschen ernst nimmt. "Pseudepoesie" ist sein mittlerweile siebtes Studioalbum, das er auf Tour unter anderem im Trafo in Jena live vorstellt.