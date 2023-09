Blasmusik mit Kultstatus: Fanfare Ciocarlia

Es war im Jahre 1997, als zwölf Musiker in dem kleinen rumänischen Dorf Zece Prăjini beschlossen, Musik zu machen. Und wie! Sie verbanden Roots-Musik vom Balkan mit Anleihen aus Jazz, Pop- und Rockmusik und spielten Blasmusik mit so einer absurd anmutenden Präzision und Geschwindigkeit, dass sie nun – 25 Jahre und 10 Studioalben später – längst Kultstatus in der Musikszene von Punk bis Klassik erreicht haben. Zum 25. Bandjubiläum kommen sie nun mit ihrem neuen Album "It Wasn't Hard To Love You" auf Tour mit dem selbst erklärten Ziel, den Menschen ein Lächeln auf die Gesichter zeichnen, Freude zu spenden und den Soundtrack für durchtanzte Nächte zu liefern. Das sollte klappen.

Gar nicht tüchtig: Bipolar Feminin

Bipolar Feminin sind das neue große Ding aus Wien! Die Band hat dieses Jahr ihr Debütalbum "Ein fragiles System" veröffentlicht – voller Indierockpop-Songs mit deutschen Texten, die die beeindruckende Sängerin Leni Ulrich mit sympathischer Offenheit mal schreit, mal krächzt, mal lamentiert. Aus ihr singt die Wut. Es ist Wut auf all das, was nervt: Selbstoptimierung, der Kapitalismus mit seinen attraktiven Produkten, der Neoliberalismus, in dem man immer schön "tüchtig" sein soll, wie es in einem Titel heißt. Auch die Musik klingt nicht tüchtig. Eher so Indie, Grunge, Punk mit Slacker-Attitüde. Simpel, schrammelig, schnodderig. Dabei schaffen es die vier Österreicher*innen sowohl eine Verweigerungshaltung als auch Empowerment zu propagieren. Songs, bei denen man fröhlich mitgrölen kann! Vor allem natürlich auf ihren Konzerten. Weit vor dem Debüt sind sie schon durch die Lande getourt – unter anderem mit Hair-Metal-Bands – und haben sich mit mitreißenden Live-Shows immer mehr neue und treue Fans erspielt.

Art-Pop mit diskursiven Texten: Charlotte Brandi

Charlotte Brandi zieht alle Register des Art-Pop. Auf dem aktuellen Album "An den Alptraum", auf dem sie erstmals auf Deutsch singt und an dem ausschließlich Frauen oder non-binäre Personen beteiligt waren, erreicht ihre beeindruckende Stimme neue Freiheit und Facettenreichtum. Ihr Sound ist zeitlos, aber nie glatt oder sich dem Zeitgeist anbiedernd. Ihre Texte, in denen sie nicht nur über Alltag und Beziehungsprobleme, sondern auch über Rollenbilder und Frauenfeindlichkeit singt, spiegeln aktuell geführte Diskurse wider, ohne sich mit universellen Antworten zu brüsten. "Ich möchte uns diese Themen zumuten", sagt Charlotte Brandi, die früher beim Dreampop-Duo Me And My Drummer spielte. Und über diese Zumutung freuen wir uns sehr.

