Die zwei Alben könne man deshalb, so Lilabungalow, als Zwillingsalben bezeichnen. Sie entstanden gleichzeitig. Anfangs war die englische Platte für Patrick Föllmer aber nur eine Absicherung, weil er auf Deutsch noch nie geschrieben hatte. Doch dann habe er gemerkt, "dass es zwei völlig unterschiedliche Alben werden." Und in der Tat können beide Platten trotz ihrer Gemeinsamkeiten für sich alleine stehen.

Patrick Föllmer ist ein Künstler, der gerne experimentiert und sich von seiner Inspiration treiben lässt. So sind auch seine Liveperformances ein Gesamtkunstwerk. Für das Releasekonzert von "Sparks" am 21. Mai in der Zentralheize in Erfurt arbeitete er die letzten anderthalb Jahre mit der Choreografin Fanny Kulisch und dem Visual Artist Thai Tai Pham an einem interdisziplinären Konzept, das seine Musik mit Tanz und Lichtinstallationen kombinierte.