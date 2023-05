Die Band Schleimkeim gründete sich 1980 in dem damaligen Dorf Stotternheim, das heute zu Erfurt gehört. Im Kern bestand sie damals aus den Brüdern Dieter "Otze" (Gesang) und Klaus Ehrlich (Gitarre) sowie Andreas "Dippel" Deubach (Bass). In der DDR wurde Schleimkeim schnell zur Underground-Legende, sie traten vorrangig in oppositionellen Kirchenkreisen auf.



1983 erschienen Songs von ihnen auf der Split-LP "DDR von unten", die nur im westlichen Teil Deutschlands erscheinen konnte. Es war das erste Punkalbum mit DDR-Bands. 1996 löste sich Schleimkeim auf. Sänger "Otze" tötete 1999 seinen Vater mit einer Axt und verbrachte den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen Einrichtung, wo er 2005 starb. Die Restband fand 2008 wieder zusammen und tritt gelegentlich auf. Bekannte Songs sind "Spion im Café" oder "Untergrund und Anarchie".