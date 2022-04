Seit 2018 gehört das Areal der Stadt Erfurt. Der Zughafen hat sich Stück für Stück vergrößert, Hallen wurden eingerichtet und mit Licht- und Bühnentechnik ausgestattet. Aus dem kleinen Musikprojekt zweier Menschen wurde ein angesagter Veranstaltungsort, auch wenn sich Clueso bald löste und einen individuellen Weg einschlug. Heute sagt er: "Ich hab mein eigenes Projekt – das Clueso-Projekt, das auch einfach lange gebraucht hat, und genau diesen Platz gebraucht hat, um sich zu entwickeln." Zum festen Team des Zughafens gehört seit 14 Jahren auch Jens Kobe. Er managt nicht nur die STÜBAphilharmonie (benannt nach dem Thüringer Ort Stützerbach) – er kümmert sich ansonsten um Musikprojekte und Veranstaltungen an diesem Ort. Die Freunde des Zughafens geben jetzt mit der STÜBA ein Konzert am 22. und 23. April in Erfurt.

Und wie geht es weiter? Andreas Welskop will nach vorn blicken, obwohl klar ist: Kultur zu managen und Musikprojekte zu stemmen – das kann auch kompliziert sein: "2019 hatten wir unser erfolgreichstes Jahr, und zwar alle hier im Haus, auch der Club 'Kalif Storch'. Es war das letzte Jahr vor der Corona-Pandemie. Jetzt ist alles zurückgefahren. Ohne die Bundeshilfen wäre hier alles platt, es würde keiner mehr existieren. Wir versuchen, alles wieder hochzufahren, was schwierig ist, weil die Kaufkraft geringer geworden ist. Ziele über zwei Jahre hinaus haben wir nicht. Das ist situationsbedingt. Wir müssen jetzt erst mal wieder laufen lernen nach der Pandemie."

Der Zughafen Erfurt heute Bildrechte: Matthias Eckert

Viele Events sind geplant, entweder direkt auf dem Zughafengelände, als Kooperation in der Stadt Erfurt oder jenseits der Thüringer Landesgrenzen – zum Beispiel in Leipzig. Auch Jens Kobe überlegt, wie die Perspektiven sein können: "Das ist schwierig zu sagen. Der Ort wird weiterleben. Es gibt so viele, die sich damit identifizieren und gerne hierherkommen." Die Philosophie sei die gleiche geblieben und viele junge Menschen bekämen hier Freiraum, den sie nutzen können, um Talente zu entwickeln oder entdeckt zu werden. Manche würden nach dieser Erfahrung aber auch in eine komplett andere Branche wechseln.