Was heißt deutliche Diskrepanzen? Es gibt unterschiedliche Ausprägungen des Textes. Das liegt ganz einfach daran, dass sich das Lied schon sehr frühzeitig – wir gehen vom 18. Jahrhundert aus – in alle deutschen Gegenden, die in irgendeiner Weise mit dem Bergbau in Beziehung standen, verbreitet hatte. Und das hat natürlich auch dazu geführt, da es ja ein Volkslied war, dass dort Texte ergänzt worden sind.



Zum Beispiel die heute hier so gern gesungene letzte Strophe: "Kehr ich heim zum Mägdelein", die ist aus dem Schlesischen gekommen, während die ursprünglichen Strophen, diese ersten vier, natürlich auf dem alten sächsischen Lied beruhen. Aber auch da gibt es schon Änderungen. Wir haben früher in Sachsen gesungen – ach, was heißt früher, bis in die 90er-Jahre hinein und auch in aktuellen Veröffentlichungen so noch zu finden: "Die Bergleut sein so hübsch und fein". Das kommt schon vor in der ersten nachweisbaren Überlieferung von 1531.