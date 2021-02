Das Ring Trio ist so etwas wie die Hausband des Europäischen Zentrums der Künste in Dresden Hellerau . Seit über zehn Jahren laden die drei Musiker – Schlagzeuger Demian Kappenstein, Pianist Eren Solak und Bassist Felix Otto-Jacobi – einmal im Monat ganz verschiedene Künstler zu sich, ganz egal ob Synthiepopband, Soulsängerin, Sprachpoetin oder Free-Jazz-Posaunist.

"Feature Ring" nennen sich diese einmaligen Konzerte und Begegnungen auf der Bühne des Festspielhauses. Normalerweise passiert das Live vor Publikum. In Pandemiezeiten müssen andere Ideen her, wie die neuen One-Shot-Performances des Ring Trios. One-Shot bedeutet hierbei, dass die Videos in einer Einstellung an einem Stück gedreht werden, ohne Schnitt. Eine knappe halbe Stunde erhält man so Livemusikfeeling, dazu gibt es Interviews und Gespräche, Blicke und Einblicke.