Bei Ihnen könnte man den Eindruck gewinnen: Er kann machen, was er will, es wird am Ende was – in der Regel was Großes. Haben Sie ein Gegenbeispiel? Abgesehen davon, dass Sie nicht auch noch Basketball-Star geworden sind ...

Ja, ja, genau, ein Kreuzbandriss hat meine große Karriere verhindert (lacht).

Aber gibt es etwas, das Sie so richtig gegen den Baum gesetzt haben?

Im Privaten gibt es leider schon das ein oder andere. Auch beruflich fallen mir Sachen ein, die nicht toll waren. Aber – das wird auch in der Doku kurz angesprochen – von hinten raus erzählt klingt natürlich alles immer so, als war total klar, dass das voll erfolgreich wird. Aber so etwas im Vorhinein zu sehen, geht glaube ich nicht. Und auch wenn das jetzt ein bisschen nach Koketterie klingt, sah ich damals nicht vor meinem inneren Auge, dass ich zweimal in der Wuhlheide spiele. Ich hab gedacht, ich mache dieses Album und eine schöne kleine Tour – und dann ist es auch in Ordnung, dann mache ich wieder mit der Band Musik. Damit war ich auch down. Ich musste das jetzt nicht in so einer Riesendimension denken. Das wäre okay gewesen für mich.

Sie haben das Soloprojekt auch gestartet, um persönlichere Texte zu schreiben, die Sie Ihrer Band nicht zumuten wollten. In der Doku sieht man, wie Fans zu Ihren Liedern weinen. Sie erzählen, dass Sie das vorher so noch nicht erlebt haben. Haben Sie davon eigentlich was mitgenommen – zurück in die Band?

Ja, ich glaube schon. Davon bleibt viel übrig.

Was denn?

Dass ich dieses Komplexhafte abgelegt habe. Als einziger Texter in einer Band von fünf Leuten, die dann alle hinter den Texten stehen müssen – das ist schon eine ziemlich wackelige Situation. Da ist man unsicher bei jedem neuen Text und fragt: Was sagt ihr dazu?

Und das ist jetzt ein bisschen entspannter?

Also zumindest entspannt in der Hinsicht, dass ich jetzt nicht nur Songs anbringe, wo ich schon ahne, dass die anderen darüber schmunzeln können oder sie ein bisschen cool finden, sondern auch Songs, wo ich sage: Ich habe hier über mich einen Text geschrieben, ich würde den euch trotzdem mal zeigen. Und das sage ich auch in der Dokumentation, das habe ich mich eben vorher nicht getraut.

Wie groß ist die Chance, das Kummer doch noch irgendwann solo zurückkommt?

Nicht groß. Obwohl die Leute immer wissen wollen, ob das Comeback direkt schon in der Mache ist.

Vielleicht haben Sie ja auch ein Angebot von Blond, also von Ihren Schwestern. Oder Ihr Vater überlegt sich, AG Geige umzubenennen und dann kommen alle Kinder zusammen …

Ja, genau! Ich bin einfach der falsche, dem die Frage gestellt wird, ob es jetzt ein neues Kummer-Album gibt. Es gibt ja meinen Bruder oder meine Schwestern noch, die könnten ja auch ein Kummer-Album machen. Sie wären dazu absolut berechtigt.

Das Interview führte Carsten Tesch für MDR KULTUR. Redaktion: Juliane Streich