Die Mainstage beim SonneMondSterne-Festival in Thüringen, 2023 wird das 25. Jubiläum gefeiert. Bildrechte: MDR Philip Krahnert

"Techno ist heute selbstverständlich. Techno ist Popkultur und nicht mehr die Raving Society der Neunziger" – das hat Ihr Kollege Thomas Sperling vom Club Kassablanca in Jena gesagt, der auch beim SMS involviert ist. Wenn Sie das so hören, ist das mit keinerlei Schmerz verbunden?

Wir müssen schon ein bisschen unterscheiden: Es gibt die Kultur vielleicht nicht mehr ganz so, wie sie damals entstanden ist. Aber im Club-Bereich gibt es das schon noch. Das sehe ich total gerne und gehe da gerne noch hin. Wir alle tun das. Aber wir akzeptieren einfach, dass Techno oder elektronische Musik sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Das gefällt uns auf jeden Fall, deswegen können wir das akzeptieren.

Inzwischen sprießen andere Festivals wie Pilze aus dem Boden. Da gibt es das "Parookaville", "Nature One", "Tomorrowland" und viele mehr. Was machen Sie, um unter all diesen Festivals besonders zu bleiben?

Wir bleiben so, wie wir sind. Mit der großartigen Crew, die wir haben, mit dem großartigen Umfeld, das man auch in der Doku kennengelernt hat. Das ist die Basis weiterhin. Wir werden nicht die Augen verschließen vor weiteren Trends. Aber wir werden unsere Marke, unser Festival so weiterleben. Damit sind wir bisher auch sehr gut gefahren. Wir sind nach wie vor – was reinen Techno angeht – noch ganz weit vorn in Deutschland.

Sie hatten zwei Jahre coronabedingte Pause. Wie haben Sie sich auf den Neustart 2022 vorbereitet?

Eigentlich wie immer. Es gibt eingespielte Prozesse. Dieses Mal war es natürlich schwieriger. Es gibt Personalmangel, alles ist viel teurer geworden. Das heißt, wir mussten viel früher anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Aber ansonsten planen wir volle Kraft voraus, und bisher sieht auch alles sehr gut aus. Wenn wir Glück haben mit dem Wetter, können wir unter dieses Jahr auch einen guten Schlussstrich ziehen, denke ich, trotz aller Schmerzen, die wir in den letzten zwei Jahren hatten.

Haben Sie denn den Eindruck, dass das Publikum wiederkommt?

Ja, wir sind ausverkauft, seit drei Wochen. Was uns wirklich sehr gefreut hat. Es ist nämlich nicht so einfach, "nach" der Pandemie. Wir bemerken aber auch, wenn wir mit Leuten reden: So langsam nimmt das alles Fahrt auf.

(Das Interview führte Moderatorin Ellen Schweda am 2. August 2022 für MDR KULTUR / Redaktionelle Bearbeitung: Juliane Streich, ks)