Festival "Women in Jazz" plant Konzertveranstaltungen mit Publikum

MDR KULTUR: Im vergangenen Jahr noch habe ich den Hut gezogen, vor dem Festivalleiter Ulf Herden, weil er sein Festival "Women in Jazz" nahezu ungebremst und bis dato auch beispiellos ins Netz gehievt hat. Und in diesem Jahr muss ich wieder den Hut ziehen, weil er sein Festival offenbar konzertant und live stattfinden lassen will. Ich finde ja also alleine die Pressemitteilung frappierend. "Das Festival wird mit Corona und den damit verbundenen Einschränkungen leben und umgehen müssen. Aber es ist für Konzertfreunde wie auch für uns Veranstalter dringend geboten, den Neustart Kultur zu vollziehen und damit zur Normalität des öffentlichen Lebens zurückzukehren." Ulf Herden, können Sie das noch mal ein bisschen weiter ausbauen? Also was alles hat Sie dazu bewogen, das Festival jetzt so zu planen, wie es eigentlich gehört?

Ulf Herden: Also ich muss vielleicht noch ergänzen, dass wir im letzten Jahr das Festival dann auch noch einmal live nachgeholt haben im September. Die Erfahrung daraus ist natürlich sehr wichtig. MDR KULTUR fragt immer so schön, was machen Sie lieber: anfangen oder aufhören? Ich kann bei "Women in Jazz" eben leider nicht aufhören, weil ich glaube, dieses Projekt ist in den 15 Jahren so gewachsen, dass es eine hohe Akzeptanz bei Künstlerinnen, eine hohe Akzeptanz beim Publikum und auch bei den Medien gefunden hat. Wir müssen uns jetzt als Veranstalter auch darum kümmern, dass wir deutlich zeigen, dass wir veranstalten wollen, dass wir Konzepte haben, Projekte haben, die wir anbieten können – nicht nur dem Publikum, sondern auch der Politik, um zu zeigen, dass Kultur wieder möglich ist unter bestimmten Bedingungen. Das sollten wir viel mehr tun, weil wir ansonsten ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wir wollen zeigen: Ohne Kultur geht es einfach nicht.

Aber da gehört natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit dazu. Also, der Chef der Leipziger Buchmesse hat ja die analoge Messe, die Messe der Begegnung abgesagt und hatte natürlich auch gute Gründe. Ist also schon ein gewisses Risiko, was sie jetzt eingehen?

Ja, aber ich glaube, die Dimensionen zwischen der Leipziger Buchmesse und unserem Festival sind doch so unterschiedlich auch die Ausgangsbedingungen. Wir haben Konzerthallen, wir haben gegebenenfalls Open Air Veranstaltungsorte auf die wir ausweichen können, und wir haben eine gute Publikumsansprache, aber natürlich können wir uns mit der Buchmesse nicht messen.

Kommen wir mal zum Inhalt, lassen Sie uns über Jazz sprechen. Das Festival steht unter dem Motto "European Jazz Spring", geht am 7. Mai los in der Händelhalle mit dem Eröffnungskonzert. Wer ist dabei?

Am 7. Mai starten wir mit der italienischen Jazzsängerin Roberta Gambarini vielleicht hier noch nicht so bekannt. Sie ist die Meisterin des Jazz-Standards, hat lange in den USA gelebt und hat sich dort mit diesem Thema sehr intensiv befasst. Kontrapunkt an diesem Abend ist die junge Saxofonistin Camilla George, die nigerianischen Ursprungs ist, heute in Großbritannien lebt. Ihre Musik ist dem Hip-Hop und der ethnischen Musik ihrer Heimat verpflichtet. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Kontrast zum Eröffnungskonzert.

Es ist gelungen, dass wir wirklich einige Jazz-Stars aus Europa hier verpflichten konnten. Sona Jobarteh aus Großbritannien, eine hervorragende Jazzsängerin und KORA-Spielerin. Wir haben Anna Maria Jopek verpflichten können, aus Polen. Silje Nergard, die wir auch im letzten Jahr schon eingeladen hatten, kommt nun in diesem Jahr doch, und ich freue mich sozusagen auch auf die große dänische Jazzsängerin Caecilie Norby, die mit ihrem Mann Lars Danielsson kommt und Ulf Wakenius, also ein Trio par excellence. Dazu gibt es noch viele spannende Newcomer: Marta Wajdzik, eine 20-jährige Saxofonistin aus Polen, die ein Album vorgelegt hat. Ich bin sehr gespannt, wie sie das live über die Bühne bringt. Die polnische Jazz-Sängerin Anna Maria Jopek Bildrechte: IMAGO

Ich bin auch sehr gespannt. Also ich höre da Namen, da klingeln mir die Ohren. Was würden Sie sagen, wie es der deutsche Jazz jetzt dieses Jahr auf dem Festival vertreten?

Der deutsche Jazz guckt in diesem Jahr ein bisschen zurück. Wir haben Uschi Brüning, unsere große Jazz-Legende. Sie widmet sich Billie Holiday in einem Programm, und wir haben Swing mit Rachel Hermlin und der Band ihres Vaters. Und wir haben June Cocó, eine Sängerin aus Leipzig, die in den letzten Jahren Furore gemacht hat, die auch ein bisschen ihren Blick nach hinten und nach vorn in den Pop wagt, und zum Schluss vielleicht noch eine Sängerin Caro Josée, sie ist Hamburgerin, hat aber auch lange Zeit den USA gelebt und kommt so ein bisschen aus dem Blues und hat sich dem Jazz verschrieben. Jazz-Legende Uschi Brüning wird bei "Women in Jazz" auftreten. Bildrechte: imago/fotokombinat

Das Interview führte Julia Hemmerling für MDR KULTUR.