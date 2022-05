Zwei Jahre pandemiebedingter Festivalausfall: 2019 war der letzte Sommer, in dem in Menschenmassen getanzt und die Zeilen der kollektiven Lieblingsmusik mitgebrüllt oder ruhigeren Tönen andächtig gelauscht wurde. Etwas, das für viele ganz selbstverständlich jedes Jahr dazu gehörte, fiel 2020 auf einmal weg.

Ob das Rudolstadt-Festival, das Nachtdigital, die Händel-Festspiele Halle oder das Leipziger Wave-Gotik-Treffen: All diese Veranstaltungen fielen aus. Oft erst kurzfristig. Und sehr lange gab es keine Gewissheit, wann es weitergeht.

Immer wieder versuchten die Veranstalter trotzdem zu planen, Tickets loszuwerden: Um dann doch an Inzidenzen, finanziell nicht umsetzbaren Hygieneauflagen oder unzureichenden Verkaufszahlen zu scheitern.

In diesem Frühjahr scheint die Lage für die mitteldeutschen Festivals endlich besser zu sein. Die Organisatoren von Nachtdigital etwa planen fest, ihr neues Techno-Festival Escape to Olganitz durchführen zu können. "Wir haben vor einem Monat das Festival angekündigt und es war direkt ausverkauft. Es gibt eine unbändige Lust an Festivals teilzunehmen - und das motiviert natürlich enorm," sagt Benjamin Leonhardi vom Nachtdigital-Team.