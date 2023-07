Jeden Sommer verwandelt das Theater Erfurt die 70 Stufen der historischen Kulisse aus Dom und Severikirche in eine eindrucksvolle Opern- und Musicalbühne: Die DomStufen-Festspiele in Erfurt locken jährlich hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. In diesem jahr finden sie vom 7. bis 30. Juli statt. Eröffnet werden sie mit Hector Berlioz' Oper "Faust Verdammnis", das auch im Lauf des Festival durchgehend aufgeführt wird. Außerdem gibt es in diesem Jahr die einstündige Oper "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" zu erleben, die für Kinder ab sechs Jahren geeignet ist.





www.domstufen-festspiele.de

Veranstaltungsort: Domstufen I 99084 Erfurt

Ticket-VVK hat bereits begonnen