Das Highfield Festival ist ein Rock- und Indie-Festival in Großpösna in der Nähe von Leipzig. 2023 dürfen sich rund 30.000 Fans vom 18. bis zum 20. August auf Headliner wie Die Ärzte, SDP, Beatsteaks, RIN, Tokio Hotel, Blond, K.I.Z. und Marteria freuen, die auf dem Gelände der Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See auftreten werden.





Veranstaltungsort: Störmthaler See, 04463 Großpösna / Leipzig

Der Ticket-VVK läuft.