Das This Is Ska Festival ist ein Ska, Skapunk und Reggae Festival, das vom 19. bis 21. Juni 2025 auf der Wasserburg in Dessau-Roßlau stattfindet. 1997 gegründet, zählt es mittlerweile als das größte deutsche Skafestival. An drei Tagen werden auf zwei Bühnen über 30 Acts erwartet. Das Line Up wird noch veröffentlicht.





Veranstaltungsort: Am Schloßgarten 18B, 06862 Dessau-Roßlau

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen