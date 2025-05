Das Metalcore und Hardcore Festival Impericon findet vom 27. bis 28. Juni 2025 in der Neuen Messe in Leipzig statt. Als Top-Act ist die deutsche Metalcore- und Melodic-Death-Metal-Band Heaven Shall Burn aus Saalfeld bereits bestätigt. Außerdem haben sich Bullet For My Valentine, Motionless In White, The Ghost Inside, Swiss + Die Andern, Within Destruction, Trophy Eyes, Necrotted und die Berliner Punk-Rock-Legende ZSK angekündigt. Das Festival hat eine Kapazität von circa 11.000 Zuschauern und fand 2011 zum ersten Mal statt.





Veranstaltungsort: Halle 1, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen