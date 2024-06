Am ersten Juliwochenende findet in Halle an der Saale das Pop- & Wave-Festival "Eastside Open Air" statt. Zwei Tage lang – am 5. und 6. Juli 2024 – treten im Karlsbad, einem Naturbad im Südwesten der Stadt, zahlreiche Acts aus der Szene auf. Mit dabei sind unter anderem Laibach, DAF, DE/Vision, Diorama, Icon of Coil, Escape With Romeo, Torul u.v.m.





Veranstaltungsort: Karlsbad, Angersdorfer Teiche 9, 06126 Halle/Saale

Der Ticketverkauf läuft