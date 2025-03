Bildrechte: Malte Schmidt

Überblick Sachsen-Anhalts schönste Festivals im Sommer 2025

25. März 2025, 11:27 Uhr

Sachsen-Anhalt hat an Festivals 2025 Einiges zu bieten. Ob das splash! in Ferropolis bei Gräfenhainichen, der SPUTNIK SPRING BREAK in Pouch bei Bitterfeld, Forest Jump bei Salzwedel oder das Rockharz Open Air in Ballenstedt – von Mai bis September gibt es viele tolle Festivals. Musikalisch reicht das Angebot von Hip-Hop, Rock, über Techno und Pop bis hin zu Klassik. In dieser laufend aktualisierten Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen mit Infos zu Orten, Terminen und Line-ups.