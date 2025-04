Das RUDE Open Air, offiziell bekannt als Rock unter den Eichen, ist ein Metal-Festival, das seit 2010 jährlich in der kleinen Gemeinde Bertingen im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt stattfindet. Es hat sich zu einer festen Größe in der deutschen Underground-Metal-Szene entwickelt und bietet eine Alternative zu den großen, kommerziellen Festivals. Dieses Jahr findet es vom 18. bis 19. Juli 2025 statt. Die Top-Acts des RUDE Open Air 2025 bieten eine spannende Mischung aus verschiedenen Metal-Genres mit Bands wie Soulfly, Anaal Nathrakh, Stillbirth, Necrotted und Space Chaser.

RUDE Open Air 18. bis 19. Juli 2025

Veranstaltungsort: Unter den Eichen 1, 39517 Bertingen

Tickets sind bereits verfügbar.



Das DIY-Musik-Festival mit klarer Kante gegen Rechts geht auch im Jahr 2025 weiter. Das Forest Jump Festival ist eine Musik- und Kulturveranstaltung im Zauberwald in Pretzier bei Salzwedel in der Altmark und findet dieses Jahr am 22. und 23. August statt. Das Line-up steht noch nicht fest.

Bildrechte: Forest Jump Festival

Forest Jump Festival 22. und 23. August 2025

Veranstaltungsort: Festivalgelände zwischen 29410 Salzwedel OT Stappenbeck und 29410 Salzwedel OT Pretzier

Tickets sind noch nicht verfügbar.

Der MDR-Musiksommer lädt alljährlich zu zahlreichen Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Bei der 34. Auflage vom 8. August bis zum 7. September 2025 erwarten die Besucher*innen 25 Konzerte an 23 Orten. Dabei sind das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor und der MDR-Kinderchor in vielfältigen Konzertformaten zu erleben. Die Eröffnung findet in diesem Jahr in Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025, statt.

Auch Sachsen-Anhalts Spielstätten haben ein tolles Programm: In Seggerde erwartet Sie eine Wort-Musik-Collage mit Texten von Virginia Woolf und Musik von Ethel Smyth mit Schauspielerin Corinna Harfouch und der Pianistin Hideyo Harada. Madrigale aus der frühen Barockzeit erklingen in der St. Marienkirche in Stendal. Und das Abschlusskonzert des MDR-Musiksommers 2025 findet dieses Jahr in der St. Martinikirche in Stolberg im Harz statt.

Bildrechte: James Bort Q/Askonas Holt

MDR Musiksommer 8. August bis 7. September 2025

Der Ticketvorverkauf läuft.

Das Programm steht fest.

Das Metal Embrace Festival ist ein jährlich stattfindendes Musikfestival in Barleben, einer Gemeinde im Landkreis Börde. Das Festival, das dieses Jahr am 12. September 2025 gefeiert wird, zeichnet sich durch seine intime Atmosphäre und die Präsentation von Bands aus, die verschiedene Metal-Subgenres vertreten.​ Zu den bestätigten Bands 2025 zählen unter anderem Grymheart, Mandragora Thuringia, Sworn, Grymheart und Maat.