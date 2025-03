Firebirds ist ein Rock 'n' Roll- und Rockabilly-Festival, das 2024 erstmals im Kloster Nimbschen nahe Grimma im Leipziger Land stattgefunden hat. Hier dreht sich alles um die 50ies, neben Konzerten gibt es Tanzkurse, ein Oldtimer-Treffen und Rockabilly-Mode. Vom 4. bis 6. Juli 2025 treten über 30 internationale Bands und DJs auf.

Bildrechte: imago images/Hanke

Firebirds-Festival 4. bis 6. Juli 2025

Veranstaltungsort: Klostergut Nimbschen, Nimbschener Landstr. 1, 04668 Grimma

Der Ticketverkauf läuft.

Vier Tage und Abende voller Musik, Freude und Gemeinschaft: Die 14. Ausgabe des Ancient Trance Festivals – ein Festival für Maultrommel und Weltmusik – findet vom 31. Juli bis 3. August 2025 in Taucha bei Leipzig statt.

Bildrechte: Marian Tappert

Ancient Trance Festival 31. Juli bis 3. August 2025

Veranstaltungsort: Haugwitzwinkel 1, 04425 Taucha

Der Ticketvorverkauf läuft.

Das Highfield Festival ist ein Indie-Rock-Festival mit nationalen und internationalen Musikgrößen. Es findet vom 17. bis 25. August 2025 am Störmthaler See in Großpößna bei Leipzig statt. Zum Line-Up gehören unter anderem The Kooks, Nina Chuba, K.I.Z., Deichkind, Clueso, Blond, Paula Hartmann, Kontra K, Ikkimel, Madsen, Von Wegen Lisbeth, Bilderbuch und Alli Neumann.

Bildrechte: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann

Highfield Festival 17. bis 25. August 2025

Veranstaltungsort: Störmthaler See in Großpösna bei Leipzig

Der Ticketverkauf hat bereits begonnen

Full Rewind Festival ist ein genreübergreifendes Festival, das vom 31. Juli bis 2. August 2025 in Löbnitz in der Nähe von Leipzig stattfindet. Die US-amerikanische Metal-Band Machine Head ist einer der Headliner. Auf dem Flugplatz Roitzschjora werden außerdem unter anderem Agnostic Front, 1349, Backfire!, Devildriver, Kataklysm, Nasty, Rise Of The Northstar, Thrown und Walls Of Jericho zu sehen sein.

Bildrechte: picture alliance / Gonzales Photo/Mathias Kristense | Gonzales Photo/Mathias Kristense

Full Rewind Festival 31. Juli bis 2. August 2025

Veranstaltungsort: Flugplatz Roitzschjora, Flugplatzstraße 1, 04509 Löbnitz

Der Ticketverkauf läuft.

Der MDR-Musiksommer lädt alljährlich zu zahlreichen Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. 25 Konzerte an 23 Orten in vier Wochen. Dabei soll vor allem den lokalen Akteurinnen und Akteuren eine Bühne gegeben werden. MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor sind in ganz vielfältigen Konzertformaten zu erleben. Die 34. Auflage vom 8. August bis zum 7. September 2025 wird in Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025 eröffnet. Weitere Konzerte in Sachsen finden etwa in der Klosterkirche Grimma, der Stadthalle in Riesa oder in Zwickau statt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK