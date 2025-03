Seit 2001 existiert das Festival "Stoned from the Underground" und seit 2011 finden die Konzerte an der frischen Luft statt. Musikalisch meidet das Thüringer Festival den Mainstream und konzentriert sich auf Rock und Metal. Das Festival-Wochenende ist 2025 vom 10. bis 12. Juli geplant. Zu den ersten angekündigten Bands gehören unter anderem Elephant Tree, El Perro, King Buffalo, Sacri Monti, Skyjoggers und Stonerhead.

Der MDR-Musiksommer lädt alljährlich zu zahlreichen Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Bei der 34. Auflage vom 8. August bis zum 7. September 2025 erwarten die Besucherinnen und Besucher 25 Konzerte an 23 Orten. Dabei sind das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor und der MDR-Kinderchor in vielfältigen Konzertformaten zu erleben. Die Eröffnung findet in diesem Jahr in Chemnitz, der Kulturhauptstadt Europas 2025, statt. Zu den Veranstaltungsorten in Thüringen gehören unter anderem die Wartburg in Eisenach, Schloss Elisabethenburg in Meiningen oder das Schützenhaus in Pößneck.