Der beeindruckende Bau des Erfurter Doms wird jeden Sommer zur Theaterkulisse. Auf den Stufen inszeniert das Theater Erfurt ein Stück Musiktheater wie beispielsweise die Oper "Nabucco". Für 2025 ist die Oper "La Bohème" von Giacomo Puccini geplant. Die Premiere ist für den 8. August geplant, bis zum 31. August gibt es viele weitere Termine. Erfahrungsgemäß sind die Tickets schnell ausverkauft.

Domstufen-Festspiele Erfurt 8. bis 31. August 2025



Veranstaltungsort:

Theaterplatz 1, 99084 Erfurt



Der Ticketverkauf läuft.



Seit 2001 existiert das Festival "Stoned from the Underground" und seit 2011 finden die Konzerte an der frischen Luft statt. Musikalisch meidet das Thüringer Festival den Mainstream und konzentriert sich auf Rock und Metal. Das Festival-Wochenende ist 2025 vom 10. bis 12. Juli geplant. Zu den ersten angekündigten Bands gehören unter anderem Elephant Tree, El Perro, King Buffalo, Sacri Monti, Skyjoggers und Stonerhead.

Stoned from the Underground 10. bis 12. Juli 2025



Veranstaltungsort:

Alperstedter Straße, 99195 Erfurt-Stotternheim



Der Ticketvorverkauf läuft.

Das Party.San Metal Open Air ist ein bekanntes und beliebtes Metal-Festival in Deutschland, das dieses Jahr vom 7. bis 9. August 2025 stattfindet. Es wurde erstmals 1996 organisiert und hat sich im Laufe der Jahre zu einem der bedeutendsten Festivals für extreme Metal-Musik in Europa entwickelt. Das Festival findet auf dem Flugplatz Obermehler, nahe der Stadt Schlotheim in Thüringen, statt, und zieht Metal-Fans aus der ganzen Welt an. 2025 wurden als Top-Acts Bloodbath, Gorgoroth und Napalm Death bereits bestätigt.

Party.San Metal Open Air 7. bis 9. AUgust 2025



Veranstaltungsort: Flugplatz Obermehler, Schlotheim, Thüringen



Der Ticketvorverkauf läuft.

Zum fünften Mal wird der Innenhof des Schlosses Friedenstein zum Konzertort. Das Friedenstein Open Air versucht dabei, "Tradition und Moderne sowie Klassik und populäre Musik" zu verbinden. 2025 findet das Festival vom 15. bis zum 31. August statt. Als Highlights sind unter anderem gemeinsame Konzerte der Thüringer Philharmoniker mit Thomas Anders und Anastacia angekündigt.

Friedenstein Open Air 15. bis 31. August 2025



Veranstaltungsort:

Schloss Friedenstein Gotha

Schlossplatz 1, 99867 Gotha



Der Ticketvorverkauf läuft.

Der MDR-Musiksommer lädt alljährlich zu zahlreichen Konzerten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein. Bei der 34. Auflage vom 8. August bis zum 7. September 2025 erwarten die Besucherinnen und Besucher 25 Konzerte an 23 Orten.

Thüringen bietet tolle Acts an eindrucksvollen Veranstaltungsorten: Auf der Wartburg in Eisenach spielt der Pianist Kit Armstrong Werke von Tallis, Byrd, Liszt und Chopin. Romantische Liebeslieder vom MDR-Rundfunkchor sind im Schloss Elisabethenburg in Meinigen zu genießen und in Weimar spielt die Band Kolsimcha zusammen mit dem MDR-Synfonieorchester beschwingten Klezmer.

