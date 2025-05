Thüringer Bachwochen | 11. April bis 4. Mai 2025

In ganz Thüringen erklingen aktuell die Thüringer Bachwochen – noch bis zum 4. Mai läuft das Festival und bringt über 50 Konzerte an historische Bach-Orte. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt feiern dabei jedes Jahr in der Osterzeit die Musik des jungen Johann Sebastian Bach. Im Mittelpunkt stehen seine frühen Lebens- und Wirkungsstätten – mit Highlights wie den Karmetten, der Johannespassion und dem Osternachtskonzert. Auch das Bachfestival Arnstadt ist Teil des Programms.

Bildrechte: Thüringer Bachwochen

Thüringer Bachwochen 11. April bis 4. Mai 2025



Das Festival findet an verschiedenen Orten in ganz Thüringen statt.



Mehr Informationen zu Tickets und dem Programm gibt es auf der ofiziellen Seite der Thüringer Bachwochen.

​Der Yiddish Summer Weimar feiert 2025 sein 25-jähriges Jubiläum – vom 12. Juli bis 17. August bringt das Festival Klezmer, jiddischen Gesang, Tanz und Sprache nach Weimar. Was 1999 als kleiner Workshop begann, ist heute eines der weltweit führenden Festivals für jiddische Kultur. Jährlich zieht es rund 10.000 Besucherinnen und Besucher an. Konzerte, Workshops und eine Festivalwoche mit täglichen Veranstaltungen machen den Sommer in Weimar zu einem besonderen kulturellen Erlebnis. 2025 stehen unter anderem das Eröffnungskonzert mit dem YAM-Ensemble, ein Tanzball am 9. August und eine Gala zum Abschluss am 17. August auf dem Programm.

Bildrechte: Shendl Copitman

Yiddish Summer 12. Juli bis 17. August 2025



Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in ganz Weimar statt – von Open-Air-Bühnen über die Weimarhalle bis hin zu kleineren, atmosphärischen Spielstätten wie der Notenbank oder dem mon ami.



Infos zu Tickets, Workshops und Vorverkaufsstellen gibt es auf der offiziellen Seite des Yiddissh Summer Weimar.



Das Auerworld Festival 2025 findet vom 24. bis 27. Juli statt. Die Open Air Party im Weidenrutenpalast bietet auch in der 24. Ausgabe einen bunten Mix aus Bands, DJs und Kino verschiedenster Genres. Ob Folk, Jazz, Krautrock, Hip-Hop, Punk-Rock oder Indie-Pop: Für jeden sollte etwas Tanzbares dabei sein. Für die jüngsten Festivalbesucher gibt es einen Kinderbereich zum Klettern, Toben, Rätseln und Malen. Die gemütliche Hörspielwiese lädt zum Entspannen ein. Zum Line-up zählen etwa Kasita Kanto, Embryo, Karl Hector & The Malcouns, Oriom, Rainer Roots, Jurek Krams und Brothers of Sisters.

Auerworld Festival 24. bis 27. Juli 2025



Veranstaltungsort:

Schloßhof 3, 99518 Bad Sulza OT Auerstedt

Die Kulturarena Jena ist ein siebenwöchiges internationales Rock-, Pop- und Indie-Festival und zählt mit jährlich circa 70.000 Besucherinnen und Besuchern zu den größten Open-Air-Veranstaltungen im Osten Deutschlands. Die nächste Ausgabe findet vom 2. Juli bis zum 17. August 2025 statt. Das Line-up kann sich sehen lassen. Auf dem Programm stehen etwa Konzerte von Tocotronic, Zartmann, Zaz, Ebow & Bia Ferreira, Bummelkasten, Edwin Rosen, Amy Macdonald, Max Herre & Joy Denalane, Thomas D & The KBCS und Bonaparte "The Quiet Show". Neben Konzerten liegt ein weiterer Schwerpunkt der Kulturarena auf Theater und Film.

Bildrechte: Christoph Worsch

Kulturarena Jena 2. Juli bis 17. August 2025



Veranstaltungsort:

u.a. Theatervorplatz Jena, Festplatz Lobeda-West



Der Ticketvorverkauf läuft.

Das Rudolstadt-Festival ist Deutschlands größtes Festival für Folk-, Roots- und Weltmusik und gehört zu den bedeutendsten Festivals seiner Art in Europa. Es findet jährlich am ersten Wochenende im Juli – 2025 vom 3. bis 6. Juli – in der thüringischen Kleinstadt Rudolstadt statt. Der Länderschwerpunkt 2025 ist "Mali". Mehr Informationen zum Line-up und Programm werden noch veröffentlicht.

Bildrechte: MDR / Joachim Blobel