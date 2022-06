Straßenmusikfestival in Sachsen-Anhalt Was bietet die Fête de la musique in Magdeburg, Salzwedel, Sangerhausen und Aschersleben?

Vor 40 Jahren in Frankreich initiiert, ist die Fête de la musique auch in Deutschland zum gigantischen Festival das Straßenmusik geworden. Immer am 21. Juni, also zum Sommeranfang, feiern Bands und Sängerinnen, Chöre und Gitarristen landauf landab die wohl mitreißendste Kunstform: die Musik. Auch Sachsen-Anhalt ist seit 20 Jahren mit von der Partie, Magdeburg war die erste Stadt, die sich beteiligt hat. Was in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt los ist, hat MDR KULTUR für Sie herausgefunden.