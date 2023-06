In Sachsen laden zum längsten Tag des Jahres zahlreiche Künstlerinnen und Künstler getreu dem Motto "Umsonst & draußen" zu Konzerten ein. In Leipzig wird an insgesamt 35 Orten in der Stadt Musik gespielt. Neben Dresden und Chemnitz, beteiligt sich auch Zwickau zum nunmehr dritten Mal. Musiker*innen sind an insgesamt 16 unterschiedlichen Orten in der Stadt zu erleben. Gefeiert wird das Musikfest in diesem Jahr aber auch in kleineren Städten wie Kamenz, Bautzen und Lichtenstein.