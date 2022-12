Seine großen Erfolge waren nie nur einfache Schlagerkost. Besonders in den 70er-Jahren wagte er sich auch an komplexere Kompositionen. Sein Hit "Schreib es mir in den Sand" stammt im Original ("Gyöngyhajú lány") von der ungarischen Prog-Rock-Legende Omega. Als "White Dove" feierten zwei Jahrzehnte später auch die Scorpions mit dem Song weltweit Erfolge. 2013 hat dann Rapper Kanye West Teile des Songs für seinen Titel "New Slaves" verwendet, was einen längeren Urheberrechtsstreit mit dem ungarischen Komponisten nach sich zog.

Konzert der ungarischen Band Omega und Frank Schöbel. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA