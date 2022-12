80. Geburtstag Frank Schöbel: 10 spannende Fakten über den DDR-Schlagerstar

In der DDR war Frank Schöbel der erfolgreichste und wohl auch vielseitigste Schlagersänger. "Weihnachten in Familie" war die meistverkaufte AMIGA-Platte, der Musikfilm "Heißer Sommer" zusammen mit Chris Doerk ein DEFA-Hit. Und ein Song bleibt: "Schreibs mir in den Sand", Cover eines Stücks der ungarischen Prog-Rock-Legende Omega, das später auch die Scorpions oder Kanye West inspirierte. Geboren wurde "Frankie-Boy" am 11. Dezember 1942 als Sohn einer Opernsängerin in Leipzig. Mit 80 steht er immer noch auf der Bühne, zuletzt schrieb er Union Berlin eine neue Hymne und er kickt noch selbst.