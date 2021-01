Corona Wie halten sich freischaffende Musiker aktuell über Wasser?

Bislang haben nur vereinzelte Musikerinnen und Musiker in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihren Beruf infolge der Corona-Pandemie aufgegeben. Nachfragen von MDR KULTUR bei den Landesmusikräten ergaben, dass die meisten freien Musikschaffenden in Mitteldeutschland nicht vorrangig von Konzerteinnahmen leben, wie es in den Großstädten der Fall sei. Hier hätten sich die Künstler bereits vor der Pandemie mehrere Standbeine aufgebaut. So arbeiten viele der 600 bis 700 freischaffenden Musikerinnen und Musiker in Sachsen-Anhalt als Musikpädagogen – entweder im Honorarverhältnis an öffentlichen Musikschulen oder anderen Einrichtungen wie Universitäten oder als selbstständige Lehrer, so Landesmusikrat Claus Dietmar George.