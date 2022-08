Du warst einer der ersten, die so richtig getanzt haben, an den Reglern.

In Thüringen hat es 1992/93 mit kleineren Partys angefangen. Aber da war ich damals noch nicht so dabei. Ich bin 1981 geboren, es war noch ein bisschen zu früh. Aber damals lief natürlich schon die Loveparade und andere Sachen, wo man House und Techno im Fernsehen gehört hat. Auf Viva gab es ja dieses berühmte House TV, da hat man ja schon ein bisschen mitbekommen, was sich gerade in Deutschland entwickelt. Und bei uns in Thüringen haben die ersten Clubs 1995 geöffnet, vor allem in Gera. Und die Muna 1994, das Kassablanca hat glaube ich 1993 seine Tore geöffnet.