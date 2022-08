Konzert Kyiv Symphony Orchestra in Gera: Mit Musik gegen den Krieg

Am 24. August, dem Unabhängigkeitstag der Ukraine, herrscht seit genau einem halben Jahr Krieg im Land. Das Kyiv Symphony Orchestra hat nach dem russischen Angriff Unterschlupf in Gera gefunden. Am Unabhängigkeitstag will das Ensemble mit einem Konzert Danke sagen und gleichzeitig als Kulturbotschafter die Vielfalt der ukrainischen Musik der Ukraine präsentieren.