Das Nationale Sinfonieorchester der Ukraine wird für unbestimmte Zeit in der thüringischen Stadt Gera leben und arbeiten können. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag nach einem offiziellen Besuch einer Probe in der Tonhalle Gera mit, an dem auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Katrin Göring-Eckhardt, teilgenommen hat.