Das Leipziger Gewandhaus hat am Mittwoch sechs neue Konzertglocken erhalten. Sie wurden in der traditionsreichen Glockengießerei Grassmayr in Innsbruck eigens für das Konzerthaus gegossen. 1,3 Tonnen bringen die Glocken in den Tönen g1, c2, es2, e3, g2 und c3 zusammen auf die Waage. In der Lieferung waren außerdem drei Orchesterschalen, drei Plattenglocken und verschiedene Schlägel enthalten. Ursprünglich sollten die rund 100.000 Euro teuren Glocken bereits Anfang April in Leipzig eintreffen. Aufgrund von Problemen beim Bau der speziellen Transportkisten verzögerte sich die Lieferung jedoch.

Die neuen Konzertglocken wurden in Innsbruck in Österreich gegossen Bildrechte: Jan Hetfleisch Photo