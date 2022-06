Der erst 22 Jahre alte schottische Saxophonist Matt Carmichael findet auf seinem Instrument spielend leicht schöne Themen und Melodien, die ab und zu mit Fiddleklängen seiner Heimat angereichert werden. Zu erleben ist er mit seinen Mitmusikern im Kühlhaus Görlitz. Auch die Berliner Musikerin Kid be Kid steht für neue musikalische Diversität, sie verbindet ihre Neo-Soulstimme mit Hip-Hop und Jazz. Carmichael und Kid be Kid spielen am 17. Juni im Kühlhaus Görlitz.