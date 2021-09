"Zweieinhalb Tage und Nächte Anderssein" heißt das Motto des diesjährigen "Festival Folklorum - Turisedische Festspiele" – am ersten Septemberwochenende im Freizeitpark "Die geheime Welt von Turisede" auf der Kulturinsel Einsiedel. Das Festival Folklorum in der Neißenaue im Landkreis Görlitz ist nach dem Rudolstadt Festival das zweitbedeutendste Festival für Folk- und Weltmusik in Deutschland.