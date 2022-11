Goitzsche Front Pascal Bock will der Welt zeigen, was es heißt, ein Ossi zu sein

Im Dokumentarfilm "Pascal Bock – Einer von hier" begleitet Filmemacher Marcus Fitsch den Sänger, um diesem Phänomen näher zu kommen. Zeigt Pascal Bock zu Hause in Bitterfeld, auf dem Groitzscher See, der früher eine Braunkohlegrube war. Zeigt ihn, wie er an seinem Trabi rumschraubt, auf dem in goldenen Buchtstaben "Ostgold" steht. "Ich mag den Geruch", sagt Bock, den hier alle Bocki nennen, als er die Motorhaube öffnet. Er habe nie den Drang verspürt, hier wegzugehen. Aber er habe auch nicht studiert, wie viele anderen, die die dann Jobs im Westen annehmen konnte, die weit besser bezahlt waren. Aber er jammert nicht. "Die Leute, die ich kenne und mit denen ich aufgewachsen bin, waren eigentlich nie Leute, die gejammert haben", betont er.