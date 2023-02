Insgeheim hofft Maik Gosdzinski auf die Gelegenheit, spontan einen Gospel anzustimmen, um mit seiner singenden Reisegruppe Menschen in Israel zu faszinieren. Allerdings braucht es dafür Fingerspitzengefühl, denn die Sicherheitskräfte sehen es kritisch, wenn sich plötzlich Menschenansammlungen bilden. Das hat er schon im Vatikan in Rom erlebt. Dorthin führte im Herbst 2019 die erste Reise, die er für Gospel-Fans organisierte. In der Lateran-Basilika ein Lied anzustimmen oder einen Gospel in einer Katakombe zu singen, sei unvergesslich, erinnert der Kirchenmusiker. Nun hofft er, Vergleichbares in Israel erleben zu können.

Singen werden die Gospel-Enthusiasten aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt mehrfach in Israel. Dafür hat Maik gesorgt. Bereits im Januar 2020 ist er in das Land geflogen, um gemeinsam mit der Reisemission Leipzig die Tour vorzubereiten. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass zwischen Idee und Verwirklichung drei lange Jahre lagen. Die Kontakte, die er damals knüpfen konnte, sollen nun dafür sorgen, dass alles glatt läuft und sich zu den touristischen Highlights auch musikalische gesellen.

Am Freitag soll es den ersten Auftritt des Patchwork-Gospel-Chors geben: eine öffentliche Probe in der Weihnachtskirche in Bethlehem. Zum Abschluss der Reise nehmen die Gospel-Pilger am Sonntag an einem Gottesdienst in der Jerusalemer Altstadt-Gemeinde teil. Gemeinsam einen Gospel singen – klingt einfach, hat aber seine Tücken, meint Maik. Schließlich sei es kein homogener Chor. Das Zusammenspiel und auch das Repertoire müsse man sich vor Ort erarbeiten.