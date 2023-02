Gerhard Gundermanns Lieder kehren zurück auf die Bühne. Bei Konzerten unter dem Titel "Gundermanns Lieder in Europa" singen neun Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern Songs des Lausitzer Rockpoeten und Baggerfahrers in ihrer jeweiligen Sprache. Die Tournee macht am 17. Februar im Leipziger "Anker" und am darauffolgenden Tag in der Kulturfabrik Hoyerswerda Halt. Weitere Konzerte sind quer durch Europa geplant, von Berlin und Genf über Stockholm bis Warschau.