Die Händel-Festspiele in Halle müssen auch in diesem Jahr corona-bedingt abgesagt werden. Das teilten die Veranstalter von Sachsen-Anhalts größter Musikveranstaltung am Donnerstag mit. Bei einer international vernetzten Veranstaltung wie den Händel-Festspielen könne man eine Entscheidung nicht länger aufschieben, heißt es seitens der Festspielorganisation: ein zu hohes Risiko – finanziell und organisatorisch. In den vergangenen Monaten habe man immer neue Alternativen etwickelt, mit dem Ziel, die Festspiele 2021 in welcher Form auch immer durchzuführen, doch alle Versuche seien gescheitert, erklärte der Intendant der Händel-Festspiele, Clemens Birnbaum: "Die Absage trifft uns emotional und finanziell schwer, ist aber unumgänglich und alternativlos."