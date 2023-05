Die Händel-Festspiele in Halle haben kurz vor dem Start des diesjährigen Festivals einen neuen Intendanten bekommen. Wie Sachsen-Anhalts Staatsminister für Kultur, Rainer Robra, MDR KULTUR am Donnerstag bestätigte, wird Bernd Feuchtner ab sofort und für die kommenden beiden Jahre das Festival leiten. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet. Der neue Festival-Chef soll am Freitag zur Eröffnung der Festspiele 2023 vorgestellt werden.