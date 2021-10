Festival in Halle: akkordeon akut will in die Welt strahlen

Die Freude ist so groß, dass es Organisatorin Kathrin Müller-Beck fast die Sprache verschlägt: Vom 10. bis zum 21. Oktober findet in Halle wieder das Festival Akkordeon Akut statt. "Es ist schon ein bisschen aufregend", erklärt die Veranstalterin und erzählt, dass sich während der Pause und der Vorbereitungszeit ein große Vorfreude entwickelt hat.

Thomas Wittenbecher beschließt das Festival mit dem Salon Pernod. Bildrechte: Salon Pernod

In dieser Ausgabe liegt die lokale Szene im Zentrum. Halle hatte schon immer viel gute Akkordeon-Musik zu bieten, erklärt Müller-Beck. Das zeige sich auch an verschiedenen langjährigen Partnern. "Dass wir in diesem Jahr kein Global Music Festival machen wollen, sondern eher ein Local Music Festival, ist tatsächlich dem Virus geschuldet", führt die Veranstelterin weiter aus. Da die Situation lange zu unklar blieb, musste das Team einen anderen Ansatz wählen: "So entstand die Idee, zu zeigen, wie viel wertvolle Facetten das Akkordeon vor Ort hat", beschreibt Müller-Beck das Konzept, das in Zusammenarbeit mit dem Musiker Thomas Wittenbecher entwickelt wurde.