Halle: Das planen die Händel-Festspiele im Jubiläumsjahr

Die Händel-Festspiele in Halle feiern vom 27. Mai bis zum 12. Juni ihr 100-jähriges Bestehen. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, sind insgesamt 67 Haupt- und zahlreiche Begleitveranstaltungen in Halle und der Region geplant. Darunter zahlreiche Opern, Oratorien und Konzerte.