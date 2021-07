"Bebop Mädchen" Feministischer Podcast aus Leipzig: Was Musikerinnen bewegt

Hauptinhalt

Noch immer sind Frauen in der Musikbranche unterrepräsentiert, vor allem im Jazz, findet die Hallenserin Mandy Neukirchner. Unter anderem darüber spricht sie in ihrem feministischen Podcast "Bebop Mädchen". Die Podcasterin hat in Leipzig an der Hochschule für Musik und Theater studiert und will ihre Erfahrungen rund um die Musikkarriere an die nächste Generation weitergeben. Dabei geht es um praktische Tipps gegen Lampenfieber – aber auch um politische Themen wie Rassismus in der klassischen Musik.